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НовостиПолитика11 мая 2023 10:09

Глава МИД Сербии исключил введение санкций против России

Белград руководствуется своими интересами, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МИД Сербии исключил введение санкций против России

Глава МИД Сербии исключил введение санкций против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия не введет санкции против России по политическим, человеческим и моральным соображениям, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Это не вопрос за Восток ты или за Запад – это вопрос за Сербию ли ты. Мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины по принципиальным причинам. Но мы по своим политическим, экономическим, человеческим, моральным причинам не можем и не присоединимся к санкциям против РФ», – сказал он в эфире телеканала Prva TV.

Как отметил глава МИД Сербии, Белград привык к постоянному давлению со стороны Запада, но таким образом его представители «отрабатывают свою зарплату». Дачич добавил, что в отношении России Сербия занимает «деликатную позицию», поскольку у нее есть свои интересы территориальной целостности, в защите которых помогает Москва.

Напомним, ранее президент Сербии Александар Вучич заявлял, что каждый представитель Запада при встрече по любому вопросу с руководством балканской республики сразу вне зависимости от темы разговора требует ввести санкции против России.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 Вучич заявил о намерении придерживаться политики отказа от санкций в отношении России, и заставить ее свернуть с избранного курса может лишь непосредственная угроза национальным интересам.

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