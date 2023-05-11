Глава МИД Сербии исключил введение санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия не введет санкции против России по политическим, человеческим и моральным соображениям, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Это не вопрос за Восток ты или за Запад – это вопрос за Сербию ли ты. Мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины по принципиальным причинам. Но мы по своим политическим, экономическим, человеческим, моральным причинам не можем и не присоединимся к санкциям против РФ», – сказал он в эфире телеканала Prva TV.

Как отметил глава МИД Сербии, Белград привык к постоянному давлению со стороны Запада, но таким образом его представители «отрабатывают свою зарплату». Дачич добавил, что в отношении России Сербия занимает «деликатную позицию», поскольку у нее есть свои интересы территориальной целостности, в защите которых помогает Москва.

Напомним, ранее президент Сербии Александар Вучич заявлял, что каждый представитель Запада при встрече по любому вопросу с руководством балканской республики сразу вне зависимости от темы разговора требует ввести санкции против России.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 Вучич заявил о намерении придерживаться политики отказа от санкций в отношении России, и заставить ее свернуть с избранного курса может лишь непосредственная угроза национальным интересам.

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