Минобороны Великобритании подтвердило передачу Киеву ракет большой дальности Storm Shadow Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 11 мая 2023 года, в Великобритании было принято решение о передаче Украине вооружения большой дальности. Так, глава Министерства обороны королевства Бен Уоллес заявил, что Киев получит ракеты Storm Shadow.

«Премьер-министр и я приняли решение предоставить вооружение большей дальности... Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow», - заявил Уоллес.

Выступление Уоллеса транслировалось пресс-службой правительства Великобритании. Напомним, что американские СМИ уже сообщали о том, что Киев получил ракеты Storm Shadow, и Лондон получил от украинских чиновников заверения о том, что оружие большой дальности, якобы, не будет применяться по целям внутри России.

Ранее KP.RU сообщил о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал адекватный ответ Москвы на то, что Лондон передаёт такое оружие киевским неонацистам.