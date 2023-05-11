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НовостиПолитика11 мая 2023 12:23

Минобороны Великобритании подтвердило передачу Киеву ракет большой дальности Storm Shadow

Решение о передаче Киеву Storm Shadow было принято 11 мая 2023 года
Сергей КУДРИН
Минобороны Великобритании подтвердило передачу Киеву ракет большой дальности Storm Shadow

Минобороны Великобритании подтвердило передачу Киеву ракет большой дальности Storm Shadow

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 11 мая 2023 года, в Великобритании было принято решение о передаче Украине вооружения большой дальности. Так, глава Министерства обороны королевства Бен Уоллес заявил, что Киев получит ракеты Storm Shadow.

«Премьер-министр и я приняли решение предоставить вооружение большей дальности... Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow», - заявил Уоллес.

Выступление Уоллеса транслировалось пресс-службой правительства Великобритании. Напомним, что американские СМИ уже сообщали о том, что Киев получил ракеты Storm Shadow, и Лондон получил от украинских чиновников заверения о том, что оружие большой дальности, якобы, не будет применяться по целям внутри России.

Ранее KP.RU сообщил о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал адекватный ответ Москвы на то, что Лондон передаёт такое оружие киевским неонацистам.