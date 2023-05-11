Участникам спецоперации могут разрешить поступать в вузы без вступительных экзаменов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому молодые участники специальной военной операции на Украине смогут поступать в российские вузы без вступительных экзаменов. Также документ, опубликованный в базе данных ГД, предполагает такую же льготу для детей участников СВО.

«Важным является обеспечение молодым людям трудовых гарантий после окончания военной службы: индексации заработной платы, создание возможностей для повышения профессиональной квалификации», - говорится в документе.

Согласно законопроекту, дети участников СВО и сами военные, при желании начать или продолжить получение высшего или среднего профессионального образования, смогут либо не сдавать вступительные экзамены, либо при поступлении не будут учитываться результаты ЕГЭ.

Также в законопроект внесён пункт о реабилитации для участников спецоперации, с предоставлением им отпусков в санаториях на курортах России.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Госдуме предложили внедрить комплекс мер, защищающих сбережения родителей, обучающих детей на платной основе.