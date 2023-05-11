Глава СК России Бастрыкин: Покушение на Прилепина было организовано украинскими спецслужбами Фото: REUTERS

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что покушение на писателя Захара Прилепина было организовано украинскими спецслужбами. Такой вывод позволяют сделать промежуточные результаты расследования, заявил глава ведомства в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Это действительно спецоперация украинских спецслужб, подготовка была очень мощная, сильная», - приводит слова Бастрыкина агентство РИА Новости.

Сообщается, что во время расследования атаки на российского писателя правоохранители обнаружили в Московской области тайник. начинённый боеприпасами и взрывчаткой, откуда преступники брали оборудование для подрыва автомобиля Прилепина.

Напомним, что утром 6 мая была подорвана машина Захара Прилепина. При взрыве погиб товарищ писателя, росгвардеец Александр Шубин. Сам Прилепин серьёзно пострадал, но врачи оценивают его состояние как стабильное.

Ранее KP.RU сообщил о том, что глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко счёл преждевременными разговоры о выписке Прилепина из больницы.