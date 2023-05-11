Мурашко счел преждевременным вопрос о выписке Прилепина

Речи о выписке Захара Прилепина пока не идет Фото: Иван МАКЕЕВ

Речи о выписке писателя Захара Прилепина пока не идет, он продолжает лечение, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Продолжается лечение, в том числе сегодня из федеральных институтов приедут специалисты на консультацию. Выписка – пока нет еще», – сказал глава Минздрава РФ журналистам.

Как писал сайт KP.RU, утром 6 мая 2023 на писателя Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль подорвали в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор в Нижегородской области. По некоторым данным, незадолго до взрыва из автомобиля успела выйти дочь Прилепина. Сам он выжил и был госпитализирован в больницу, но погиб водитель и друг писателя Александр Шубин.

Правоохранительные органы по горячим следам задержали подозреваемого, им оказался Александр Пермяков. Позднее выяснилось, что он ранее был судим. На допросе мужчина признался, что действовал по заданию спецслужб Украины. В Следственном комитете покушение на жизнь Прилепина квалифицировали как теракт и возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ.