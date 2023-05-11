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НовостиПроисшествия11 мая 2023 14:02

Полиция разбирается с водителем, который наехал на пенсионерку в Приморье

В Находке в ДТП с большегрузом погибла 76-летняя женщина
Источник:kp.ru
Врачи не смогли спасти женщину

Врачи не смогли спасти женщину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье водитель большегруза Mitsubishi Cante не заметил пенсионерку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, и совершил наезд на нее. В результате, женщина попала под колеса и скончалась. На месте уже работают инспекторы ДПС. Об этом сообщает vostokmedia.com.

В полицию Находки поступило сообщение о ДТП на 144 километре дороги «Артем – Находка – Порт Восточный». Водитель большегруза ехал со стороны Артема, когда случилась ужасная авария. С ДПС приехала также следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи. Врачи спасти пенсионерку не успели, она скончалась на месте происшествия.

Сотрудники полиции уже установили, что 56-летний мужчина за рулем Mitsubishi Canter был трезвым. По факту происшествия проводится проверка, правоохранителям еще предстоит установить детали трагической аварии.