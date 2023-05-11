В МИД России назвали условие для прекращения зерновой сделки

В МИД РФ предупредили о прекращении зерновой сделки в случае отказа от требований России Фото: EAST NEWS

Зерновая сделка прекратит действовать, если до 18 мая 2023 года не будет достигнут консенсус с учетом требований России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Мы против ее расширения или бесконечного продления. В свое время было принято решение о последнем продлении черноморской инициативы на 60 дней – до 18 мая. Еще остается какое-то время. Если не будет гарантий для России, черноморская инициатива прекращает свое существование», – сказал он журналистам.

Как отметил дипломат, приносящая выгоду только одной из сторон сделка не может быть признана и подтверждена всеми. Кроме того, Вершинин заявил, что ситуация, когда украинское зерно идет не в беднейшие страны, а в Европу, вызывает сожаление.

Напомним, зерновая сделка была продлена на 60 дней в марте этого года, когда был подтвержден ее пакетный характер. Как заявил тогда заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Грушко, Москва продолжит добиваться снятия всех препятствий для поставок на мировые рынки российской сельхозпродукции, а в Кремле продление договора назвали жестом доброй воли.