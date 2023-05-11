Бастрыкин назвал мошенничеством попытки избегать армии с помощью фиктивной смены пола Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал мужчин, которые меняют пол только по документам ради того, чтобы не идти в армию, мошенниками. По словам главы ведомства, СК будет учитывать этот момент, и начнёт адаптироваться к новым реалиям. Об этом Бастрыкин заявил во время проведения ПМЮФ.

«Смена пола на бумаге - это обман, мошенничество. Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность, я имею в виду тех, кто побежал, для того чтобы уйти от мобилизации, сменил пол», - говорит Бастрыкин.

Он также подчеркнул, что в Европе таким якобы трансгендерам дают разнообразные льготы, поблажки, но «это проблемы Европы», а в России Следственный комитет будет заниматься такими прецедентами.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в рамках ПМЮФ Бастрыкин также обвинил украинские спецслужбы в организации покушения на российского писателя Захара Прилепина.