Психолог объяснила причины и смысл ночных кошмаров Фото: Shutterstock

Ночные кошмары могут беспокоить из-за нерешенных внутриличностных конфликтов. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Евгения Пименова. При этом некоторые сюжеты можно расшифровать.

Как пояснила эксперт, подсознание может через сны напоминать о нерешенном внутреннем конфликте. Таким может быть одновременное желание уйти с работы и заняться хобби и понимание, что делать это нельзя. Такие конфликты в основном остаются только в подсознании, так как мозг их блокирует. В этом случае психика может давать «подсказки» во снах.

Кошмары нельзя понимать дословно, подчеркнула Евгения Пименова. При этом их значение может быть индивидуальным, однако некоторые универсальные сюжеты уже объяснены психологами. Лес может быть метафорой страха, вода или земля — это мать, бурная река — беспокойные мысли. Дом во сне отражает внутренний мир человека или место безопасности, а лестница означает перерождение и изменения.

Также сны могут быть реакцией на бурные события в предыдущий день.

— В этом смысле сны скорее помогают нашей психике, делая часть работы, пока мы спим. Если во сне убегаем от надвигающегося цунами, то можем, например, интерпретировать это как то, что нам нужно принять какое-то важное решение и оттягивать уже невозможно, а агрессия с нашей стороны во сне может трактоваться как невыраженная претензия и застрявшая обида в жизни, а страшный сон может быть связан с внутренней тревогой, — рассказала эксперт.

Точнее расшифровать значение сна можно только после детального изучения жизни и личности самого человека.

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