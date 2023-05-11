Минэнерго России призвало нефтяные компании увеличить предложение бензина АИ-95 на бирже Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство энергетики России обратилось к нефтяным компаниям, призвав их нарастить объём предложения бензина на бирже, и обратить особенное внимание на марку АИ-95. При этом в ведомстве уверяют, что заметный рост биржевых цен никак не скажется на реальной стоимости бензина в рознице.

В Минэнерго отметили, что рост цены на бензин на бирже уже достигает рекордного максимума, и предпринимателям стоит нарастить объёмы предложения. Однако это никак не скажется на ценах для конечных потребителей, так как начиная с 2023 года у независимых автозаправочных станций есть специальная маржа, благодаря которой рост цен бензина в рознице не превышает уровня инфляции.

Ещё одна причина - увеличение отгрузки бензина, и в частности марки АИ-95. Так, по сравнению с апрелем, только за первые 11 дней мая 2023 года биржевые продажи этой марки выросли на 13,8 %. Рост наблюдается и по всем остальным маркам продаваемого в России автомобильного топлива.

Ранее KP.RU сообщил о том, почему в России почти не меняется цена на бензин, несмотря на рост инфляции.