RMF FM: экс-канцлер ФРГ Шредер стал фигурантом расследования Польши о событиях на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер стал фигурантом польского расследования событий на Украине, уточняется его роль в них. Об этом проинформировала радиостанция RMF FM.

По данным средства массовой информации, уведомление о том, что Шредер мог совершить преступление, поступило в местную прокуратуру. Согласно полученным данным, экс-канцлер Германии мог использовать свою позицию в энергетическом секторе РФ для того, чтобы в будущем оказывать давление на Евросоюз и Киев. Сейчас правоохранители уточняют, какую роль мог сыграть политик в конфликте на Украине.

Как писал сайт KP.RU, прошлым летом немецкий политик провел часть своего отпуска в Москве. Вернувшись на родину, Шредер дал интервью журналу «Штерн», в котором рассказал, что встретился со своим старым другом - президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, экс-канцлер ФРГ высказал мнение по поводу событий на Украине и перспектив возобновления сотрудничества с Россией, в том числе в энергетической области.