Экс-канцлер Германии Герхард Шредер: «Кто всерьез верит, что Путин отдаст Крым?»

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце июля бывший канцлер Германии Герхард Шредер был замечен в Москве. Он пояснил, что прибыл в российскую столицу на несколько дней - провести здесь часть своего отпуска. В Берлине поездку германского экс-лидера назвали его частным делом. По возвращении домой Шредер дал большое интервью журналу «Штерн», в котором сообщил, что встретился со своим старым другом - президентом России Владимиром Путиным. Он также поделился мнением по поводу событий вокруг Украины, перспектив возобновления сотрудничества с Россией, в том числе в энергетической области.

Приводим наиболее важные высказывания немецкого политика.

О ЧЛЕНСТВЕ УКРАИНЫ В НАТО

«Кто помешал принятию Украины в блок на саммите НАТО в 2008 году? Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер (тогдашний президент Германии. - Ред.). Это было мудрое решение, и даже господин Зеленский сказал, что есть альтернатива, такая как вооруженный нейтралитет Украины без членства в НАТО, как у Австрии».

ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ

«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Россия и Украина вели переговорный процесс в марте, а соглашение по экспорту украинского зерна стало первым успехом между сторонам. Возможно, постепенно получится расширить переговоры до соглашения о прекращении огня. Большой ошибкой было считать возможные уступки Украины как следствие заранее продиктованного Россией мира. Без переговоров не получится.

Идея Зеленского вернуть Крым военным путем является абсурдной. Кто всерьез верит, что российский президент Владимир Путин может когда-либо снова отдать Крым? Ситуация может быть решена с течением времени, может быть, не за 99 лет, как в Гонконге, а в следующем поколении.

С Донбассом сложнее. В минских соглашениях говорилось, что этот регион останется частью Украины, однако представителям русского меньшинства должно быть гарантировано больше прав. Но украинцы даже отменили двуязычие в Донбассе. Для этого нужно будет найти решение по модели швейцарского кантона».

2005 год. Канцлер Германии Герхард Шредер и президент России Владимир Путин во время встречи в Берлине. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир

О ГАЗОПРОВОДЕ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»

«В нынешней ситуации запуск этого газопровода стал бы самым простым решением. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками («Северный поток-1» и «Северный поток-2». - Ред.) у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств. Решение властей отложить сертификацию «Северного потока-2» будет иметь огромные последствия, к которым Германии нужно быть готовой. Жители, которые отапливают дома газом, уже сейчас сталкиваются с трудностями».

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

«Я неоднократно осуждал войну, вы это знаете. Но действительно ли личное дистанцирование от Владимира Путина принесет что-то кому-то еще? Неужели я должен перепрыгивать через каждую палочку, которую мне держат? Я не такой. Я не хочу отнимать у кого-либо в правительстве работу посредника. Но я также получаю много писем из Германии, в которых говорится: хорошо, что есть еще кто-то, кто держит каналы разговора с Россией открытыми в текущем конфликте. Я принял решение, и я стою на этом, и я дал понять: может быть, я смогу быть полезен еще раз. Так почему я должен извиняться?»

СПРАВКА «КП»

Герхард Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год. Выйдя в отставку, высказывался за поддержание стабильных конструктивных связей с Россией. Определенные силы в Германии подвергали его за это критике. В начале марта нынешнего года канцлер Олаф Шольц призвал Шредера уйти со всех постов в российских госкомпаниях, он на тот момент возглавлял совет директоров «Роснефти», а также был председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG.

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