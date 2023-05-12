CNN: Вашингтон рассматривает возможность ослабления антироссийских санкций в рамках обмена заключенными

В США могут частично ослабить антироссийские санкции ради обмена заключенными. Фото: REUTERS

Вашингтон допускает частичное ослабление антироссийских санкций в целях освобождения находящихся в России в заключении американцах. Речь идет о журналисте Эване Гершковиче, арестованном в РФ по подозрению в шпионаже и об осужденном ранее по аналогичной статье Поле Уилане, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

Сообщается, что США ведут переговоры со своими союзниками о включении россиян, которым в этих странах были предъявлены обвинения в шпионаже, в сделку по обмену заключенными.

«Правительство Соединенных Штатов удвоило свои усилия с новыми креативными идеями», - заявил источник телеканалу.

Напомним, журналист WSJ Эван Гершкович был задержан российскими спецслужбами по подозрению в шпионаже 30 марта 2023 года. По данным ведомства, Гершкович по заданию США собирал представляющие гостайну сведения об одном из предприятий российского военного промышленного комплекса. В Кремле отметили, что Гершкович фактически был пойман с поличным, а за его деятельностью давно наблюдали спецслужбы.

Кто такой Пол Уилан, которого хочет вернуть из российской тюрьмы Америка, читайте здесь на KP.RU.