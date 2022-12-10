Пол Уилан был осужден в 2020 году в РФ по обвинению в шпионаже Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл планы США после обмена американской баскетболистки Бритни Гринер на россиянина Виктора Бута: «Хотя мы в восторге от возвращения Бритни домой, мы продолжаем неустанно работать, чтобы вернуть домой и Пола Уилана… Это не был выбор, какого американца привезти домой. Он был или один или никто».

Согласно всем законам жанра, в обмен на российского предпринимателя Виктора Бута в Штаты должен был вернуться Пол Уилан, осужденный в 2020 году в РФ по обвинению в шпионаже. Ведь он был задержан раньше вернувшейся в США баскетболистки Бриттни Грайнер, да и срок ему был назначен куда больше.

Фамилия Уилана неоднократно присутствовала во всех возможных формулах обмена, но в Москве твердо стояли на вполне разумной пропорции «один за одного». Американскому Белому дому, похоже, важнее была инклюзивность, и угодившая в российскую тюрьму за провоз через границу наркотических веществ Бриттни Грайнер отправилась домой раньше Уилана.

Кто такой Пол Уилан?

Пол Уилан осужден за шпионаж. Российским судом ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, которое он и отбывает в одной из колоний в Мордовии. В США заявляют, что в России он был задержан незаконно, а госсекретарь Блинкен в который раз заверил, что в Америке продолжают неустанно работать, «чтобы вернуть домой и Пола Уилана».

Нет никаких сведений об образовании Уилана, его семейном положении и многом другом Фото: REUTERS

52-летний Уилан родился в Канаде, куда его родители-ирландцы в начале 1960-х годов перебрались из Великобритании. Всем этим Пол Уилан воспользовался позднее, получив, в дополнение к канадскому и американскому, паспорта Великобритании и Ирландии. В какой-то момент он даже соревновался со своим братом-близнецом в количестве полученных иностранных подданств.

Все, что удалось узнать журналистам о жизни Пола Уилана, будто специально написано для человека, чье присутствие на нашей планете кому-то очень сильно было нужно минимизировать или максимально обесцветить: например, нет никаких сведений об образовании Уилана, его семейном положении и многом другом.

Удалось лишь выяснить, что после окончания школы в Мичигане он служил в полиции. Сам Уилан говорил, что имел офицерское звание, но впоследствии выяснилось, что он был простым патрульным, да и то на полставки.

Последующую работу в кадровой компании он чередовал со службой в резерве морской пехоты США, где дослужился до сержанта и побывал в Ираке. Демобилизация была принудительной и позорной – Уилан попался на воровстве, и военный трибунал отправил его под суд, а затем вернул на гражданку.

Разжалованный военный вернулся в ту же компанию, Kelly Services, а затем, в 2016 году перешел в неприметную фирму BorgWarner, которая занимается производством автозапчастей. Согласно данным, находящимся в открытом доступе, в обеих организациях он курировал вопросы безопасности, предполагавшими контакты с разведывательным сообществом США, а также иностранными дипмиссиями.

Уилан зачастил в Россию, объясняя это тем, что начал изучать русский язык Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В 2006 году Пол Уилан впервые побывал в России, куда зачастил, объясняя это тем, что начал изучать русский язык. В декабре 2018 года он в очередной раз прилетел в Москву, куда его якобы пригласил бывший сослуживец, женившийся на россиянке. Молодые заморского гостя не дождались – Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в своем гостиничном номере при получении от сотрудника российских спецслужб флешки, на которой была записана секретная информация. Следствие позднее установило, что одним из файлов был список сотрудников одного из подразделений ФСБ. Также сообщалось, что при последнем въезде в Россию Уилан пытался ввезти $80000, которые задекларировал на таможне, но не смог объяснить источник их происхождения и цели ввоза.

Сам он все отрицал – и причастность к американской разведке, и к попыткам вербовкам российских военных. Говорил, что все это провокация, а сам он – невинная жертва.

Сразу после ареста журналисты нагрянули в Мичиган, где успели расспросить родственников Уилана до того, как тех проинструктировали сотрудники американских спецслужб. Растерянные родители, братья и сестры наговорили лишнего: оказывается, Пол неоднократно хвастался им тем, что работает против ФСБ РФ, знает кучу секретов и вообще проходил подготовку в разведшколе.

В ЦРУ от Уилана, конечно, сразу же открестились, заявив, что с таким, как у него, послужным списком, о приеме в ряды разведчиков невозможно даже и думать. И связали произошедшее с ним с напряженностью в российско-американских отношениях.

В историю мирового шпионажа Уилан уже вошел как самый склочный попавшийся на горячем – он с завидным постоянством строчит жалобы – то на плохое самочувствие, то на воровство со стороны других заключенных, то на нежелание британцев, канадцев и ирландцев оказывать ему необходимую помощь. Теперь он начал заваливать жалобами Госдеп, обвиняя американское внешнеполитическое ведомство в том, что оно предпочло признавшую свою вину баскетболистку Грайнер ему, до сих пор считающему себя объектом провокации.