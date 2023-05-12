Маск заявил, что покинет пост гендиректора Twitter и уже нашел себе замену

Илон Маск нашел кандидата на пост гендиректора Twitter. Фото: REUTERS

Американский миллиардер, владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что собирается уйти с поста генерального директора компании. Об этом Маск написал в Twitter. Миллиардер сказал, что уже нашел кандидата на этот пост. Имени будущего гендиректора Илон Маск не назвал, но уточнил, что покинет этот пост в течение шести недель.

«Рад сообщить, что я нашел нового генерального директора для X/Twitter. Она приступит к работе примерно через шесть недель», - написал миллиардер.

Напомним, в 2022 году Илон Маск завершил сделку по приобретению Twitter и занял пост гендиректора компании. После приобретения компании Маск пришел в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках.

Также сообщалось, что Илон Маск намерен превратить Twitter «в самый точный источник информации».

Ранее Маск пошутил, что назначил свою собаку новым гендиректором компании Twitter. Об этом бизнесмен написал в возглавляемой им сети микроблогов. Миллиардер также опубликовал снимок пса породы сиба-ину, сидящего на стуле за рабочим местом в одной из высоток. На столе можно рассмотреть документы, в которых указано имя Флоки.