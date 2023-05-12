Блинкен после жалоб Зеленского пообещал Киеву недостающую для контрнаступления бронетехнику

Блинкен пообещал Зеленскому поставки вооружений в случае необходимости. Фото: REUTERS

Вашингтон готов предоставить Киеву недостающее для контрнаступления вооружение. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на жалобы Зеленского на недостаточное для атаки количество бронетехники.

«Если возникнут проблемы, если будет нехватка, и нам об этом скажут, мы приложим все усилия для того, чтобы ее восполнить», - сказал Энтони Блинкен в интервью телеканалу PBS.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне пожаловался на то, что Запад поставил Киеву недостаточное количество вооружений. Сформированные для контрнаступления подразделения полностью готовы, но ВСУ все еще не хватает «некоторых вещей», отметил Зеленский. В частности, Киеву необходима бронетехника, уточнил он.

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