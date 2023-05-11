Зеленский заявил, что ВСУ требуется еще немного времени для подготовки к контрнаступлению Фото: REUTERS

Вооруженным силам Украины требуется еще немного времени для подготовки к контрнаступлению, заявил президент республики Владимир Зеленский.

«Мы можем начать наступать и добиться успехов, однако потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым, поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно еще немного времени», – сказал политик в интервью BBC.

Сформированные для контрнаступления подразделения полностью готовы, но ВСУ все еще не хватает «некоторых вещей», отметил Зеленский. В частности Киеву необходима бронетехника, уточнил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что ВСУ могут предпринять повторную попытку контрнаступления, если первая закончится неудачно.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что не стоит рассматривать контрнаступление украинских войск, как решающее сражение, «которое все решит». Наступление ВСУ не будет вопросом одной недели или даже одного месяца, а впереди могут быть и неудачные события, предупредил он.

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