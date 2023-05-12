В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв утром 12 мая. По данным экстренных служб, сработало самодельное взрывное устройство, а в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили сотрудники местных оперативных служб.

По имеющейся информации, взрыв произошел в 06:50 на улице Шмидта, а само взрывное устройство было в мусорном баке. Пострадали стоящие рядом автомобили, а также от взрывной волны выбиты стекла в ближайшем доме.

На месте взрыва работают сотрудники экстренных служб, которым предстоит выяснить, кто причастен к появлению и подрыву устройства и задержать нарушителя.

Ранее KP.RU писал о взрыве в центре Милана. Власти приняли решение об эвакуации жителей окрестных домов. Поднялся огромный столб дыма, а вокруг начали гореть автомобили. О причинах взрыва на данный момент неизвестно.