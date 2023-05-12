Спецпредставитель Китая посетит Украину, Францию, Польшу, Германию и Россию с 15 мая Фото: Николай Галкин/ТАСС

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Германию и Францию для обсуждения урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Он также подчеркнул, что турне Ли Хуэя в эти страны будет демонстрировать приверженность Пекина в содействии мирных переговоров. Это в полной мере покажет, что Китай «твердо стоит на стороне мира».

Отмечается, что Китай готов продолжать играть наиболее конструктивную роль в достижении мира и прекращения огня на фоне затягивания и обострения конфликта на Украине. В ведомстве добавили, что не хотят допускать дальнейшей эскалации ситуации.

Ранее в МИД КНР призвали Вашингтон прекратить попытки раскола Ближнего Востока. По его словам в США должны уважать интересы стран региона и прекратить заниматься принудительной дипломатией.