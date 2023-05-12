ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку Фото: СЦКК ДНР

ВСУ выпустили 11 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по нескольким районам Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По населенному пункту Максимильяновка в Петровском районе города Донецка выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Также по Кировскому району украинские войска выпустили пять таких снарядов.

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