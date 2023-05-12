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НовостиПроисшествия12 мая 2023 9:23

ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку

В результате обстрела никто не пострадал
Роман ПОЛОСИКОВ
ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку Фото: СЦКК ДНР

ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку Фото: СЦКК ДНР

ВСУ выпустили 11 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по нескольким районам Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По населенному пункту Максимильяновка в Петровском районе города Донецка выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Также по Кировскому району украинские войска выпустили пять таких снарядов.

Все преступления киевского режима фиксируют, чтобы впоследствии каждый причастный к ним понес ответственность..

Ранее стало известно, что в Мелитополе Запорожской области сработало самодельное взрывное устройство в мусорном баке. Пострадавших в результате инцидента нет, но загорелись стоящие рядом автомобили, а взрывной волной выбило стекла в расположенном поблизости доме.