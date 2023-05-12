В Кремле пока не видят возможности продления зерновой сделки, обсуждения продолжаются Фото: Мария ЛЕНЦ

У Кремля пока нет никакой информации, которая могла бы пролить свет на возможность продления зерновой сделки. Несмотря на это, обсуждения будут продолжаться, и обрывать контакты по данному вопросу никто не собирается. Об этом заявил 12 мая 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока никакой нет информации на этот счет. Пока не о чем сообщать. Работа продолжается, контакты продолжаются, и будут продолжаться», - заявил пресс-секретарь президента.

Также Песков отметил, что для продления зерновой сделки коллективный Запад и Украина должны выполнить ряд российских условий. Одних телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тут не хватит. Россия выполнила свою часть уговора на первом этапе сделки, теперь другие заинтересованные стороны должны выполнить свою.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в МИД России назвали главное условие, которое необходимо для окончательного закрытия зерновой сделки.