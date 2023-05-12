Песков заявил о недопустимости посягательств на собственность России за рубежом

Песков прокомментировал желание ЕС конфисковать российские активы для восстановления Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о недопустимости посягательств на российскую собственность за рубежом. Также он призвал не сомневаться в том, что Россия готова и будет защищать свои законные интересы.

Ранее в четверг, 11 мая, на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что ЕС заблокировал активы российских компаний и физлиц на сумму более 20 млрд евро и работает над созданием юридической базы для их перенаправления на восстановление Украины.

Дмитрий Песков назвал это посягательством на право собственности и заявил о недопустимости подобных мер.

“Поэтому надо посмотреть все-таки, что они представят в качестве обоснования. А то, что Россия будет защищать по мере возможности свои интересы - это ни у кого не должно вызывать сомнения”, – заявил представитель Кремля.

Напомним, недавно пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил, что власти страны допускают возможность использования заблокированных денег российского Центрального банка для восстановления Украины.