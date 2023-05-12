Дмитрий Песков назвал лжецами тех, кто заявляет о якобы вмешательстве России в турецкие выборы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая перед журналистами 12 мая 2023 года, заявил что РФ никогда не вмешивалась в выборы президента Турции, и не собирается этого делать, а все кто заявляет обратное - лжецы.

Поводом для такого комментария стал недавний пост в социальных сетях, написанный оппозиционным турецким политиком, известным своими прозападными взглядами, Кемалем Кылычдароглу. В нём он призвал Россию «не вмешиваться в выборы президента Турции».

«Я не знаю, что послужило причиной для таких воззваний. <...> Мы такие заявления решительно отвергаем, мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить», - заявил Песков.

Также Песков добавил, что Россия ценит дружбу с Турцией, и дорожит двусторонними отношениями, так как турецкая сторона всегда занимает суверенную, взвешенную и продуманную позицию в большинстве мировых проблем и кризисов. Это импонирует Москве, и часто позиция Анкары схожа с российской.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Кремле пока не видят возможности для продления зерновой сделки, и переговорами с президентом Турции эту ситуацию не исправить.