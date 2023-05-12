Медведев назвал задачей России возвращение миропорядка к принципам равенства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 12 мая, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заявил, что задачей России является возвращение мирового порядка к принципам равенства.

По его словам, важной задачей также является то, чтобы заставить всех уважать «дух и букву» устава ООН, а также основополагающие принципы международного права, которые «вытекают» из него.

Зампред Совбеза РФ также добавил, что после ухода Советского Союза с исторической сцены баланс сил в мире был радикально смещен. Из-за этого, по мнению Медведева, некоторые государства, такие как США и страны НАТО стали считать это своей победой, и тогда, начались разговоры о конце истории.

Как ранее писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин раскрыл шесть главных задач для России на 2023 год. Это поиск новых партнеров и переориентация поставок энергоресурсов, укрепление технологического суверенитета, опережающий рост обрабатывающей промышленности, обеспечение финансового суверенитета страны, необходимость ощутимого увеличения доходов россиян, а также поддержка материнства и защита детства.