Эрдоган пристыдил оппозиционера Кылычдароглу за высказывания о вмешательстве России в выборы Турции Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил оппозиционного политика Кемаля Кылычдароглу за его высказывания о том, что Россия якобы вмешивается в турецкие выборы президента. По словам Эрдогана, его оппоненту стоило бы обратить внимание на реальное вмешательство США и Евросоюза.

«Теперь господин Кемаль начал дразнить Россию. Он говорит, что Россия руководит выборами. Как тебе не стыдно? Постыдись. Что ты скажешь, если мы скажем, что Америка, Англия и Германия руководят выборами?», - говорит Эрдоган.

Напомним, что выборы президента в Турции состоятся уже совсем скоро - 14 мая 2023 года. В случае если ни один кандидат не наберёт 50 % голосов - 28 мая состоится второй тур. Основные кандидаты на пост главы государства - нынешний президент Эрдоган, и оппозиционный ему, прозападный политик Кылычдароглу.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Кремле назвали лжецами тех, кто заявляет о якобы вмешательстве России в выборы президента Турции.