В Луганске прогремели взрывы после обстрела ВСУ

В пятницу, 12 мая 2023 года, в Луганске прогремели взрывы, вызванные обстрелом со стороны Вооружённых сил Украины. При атаке на город ВСУ применили ракеты, дальность полёта которых достигает 150 километров. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«ВС Украины при обстреле Луганска использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 км», - заявил подполковник.

Как сообщил корреспондент агентства РИА Новости с места событий, прозвучало два взрыва. Над одним из заводов Луганска видны клубы чёрного дыма, видео также публикуют в социальных сетях и очевидцы. Известно, что к месту прилёта выдвинулись расчёты МЧС и правоохранители.

Обстрел Луганска может быть приурочен к особой дате - 12 мая в ЛНР отмечают День республики.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 12 мая ВСУ также обстреляли Донецк. По городу выпустили 11 натовских снарядов, поставленных Украине с Запада.