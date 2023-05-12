Путин и президент ЮАР Рамафоза обсудили по телефону украинский конфликт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. В ходе телефонных переговоров между главами государств обсуждалось как взаимовыгодное сотрудничество, так и украинский конфликт. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений стратегического партнёрства. Выражен настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодных связей в различных областях», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что переговоры состоялись по инициативе президента ЮАР. Путин и Рамафоза обсудили подготовку к крупным двусторонним мероприятиям, таким как саммит БРИКС и Петербургский саммит Россия - Африка. Российский лидер подчеркнул готовность поддерживать африканские страны зерном, в том числе на безвозмездной основе.

Помимо прочего обсуждался и конфликт на Украине. Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей, и отметил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического решения проблемы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин обсудил с президентом Венесуэлы атаку беспилотниками на Кремль.