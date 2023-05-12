Опубликовано видео последствий обстрела ВСУ в Луганске 12 мая 2023 года, фото: скриншот из видео

12 мая 2023 года, когда в ЛНР отмечается День республики, ВСУ ударили ракетами по городу. В социальных сетях опубликовали несколько видео последствий с разных ракурсов, ситуацию прокомментировал в своих соцсетях временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Обстрел города в праздник – очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан», - заявил Пасечник.

Судя по видеозаписям, высокий столб чёрного дыма поднимается над Ленинским районом Луганска. Глава региона уточнил, что на месте уже работают правоохранители и экстренные службы города. Информация по пострадавшим, а также все обстоятельства произошедшего, уточняются.

Пасечник подчеркнул, что ситуация находится на его личном контроле, и пообещал дать более детальную информацию после того, как компетентные органы её сформируют по результатам расследования.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ВСУ применили ракеты с дальностью полёта до 150 километров для обстрела Луганска 12 мая.