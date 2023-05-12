Певица Земфира* подала в суд на Минюст России с требованием снять с нее статус иноагента Фото: Елена БОДУЭН

Земфира Рамазанова* (певица Земфира*) обратилась в суд с требованием к Министерству юстиции РФ снять с нее статус иноагента. Соответствующее заявление она подала в Замоскворецкий суд Москвы.

Как пояснили ТАСС в суде, в иске Земфира* требует признать решение о признании ее иноагентом незаконным. Когда состоится первое заседание по заявлению певицы, пока не известно.

Как ранее писал сайт KP.RU, 10 февраля 2023 года Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов несколько человек: бывшего депутата Дмитрия Гудкова*, политолога Аббаса Галлямова*, общественного деятеля Татьяну Намазбаеву*, журналиста Сергея Асланяна*, ученого Сергея Шпилькина* и других.

В список в том числе попала и Земфира*. Тогда в ведомстве пояснили, что певица открыто выступала в недружественных странах с призывами против спецоперации и получала поддержку от иностранных источников.

* лица, признанные Минюстом России иноагентами