NYT: Зеленский отправил Западу послание о возможном провале контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Издание New York Times, опросив ряд экспертов, пришло к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский, заявив о том, что контрнаступление ВСУ откладывается, таким образом отправил послание о его возможном провале.

Так, по мнению киевского аналитика Марии Золкиной, которую цитирует NYT, это было политическое заявление украинского лидера для того, чтобы страны Запада ускорили поставки вооружения Киеву.

«Зеленский, вероятно, также стремился повлиять на ожидания Запада на случай, если контрнаступление окажется не таким успешным, как ожидалось», - объяснила эксперт.

С ней согласился бывший офицер ВСУ Тарас Чмута. По его мнению, того количества техники и боеприпасов, которые получила Украина от западных партнеров, может не хватить для контрнаступления.

Экс-офицер считает, что Зеленский своим заявлением об отложении удара ВСУ хотел дать понять США и ЕС, что средства противовоздушной обороны украинской армии существенно ослаблены атаками российских войск.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что ВСУ требуется еще немного времени для подготовки к контрнаступлению. Он отметил, что украинской армии все еще не хватает «некоторых вещей», в том числе, ей необходима бронетехника.