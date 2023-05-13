ВСУ при обстреле Луганска 12 мая применили ракеты Storm Shadow и ADM-160B MALD

Украина обстреляла Луганск ракетами Storm Shadow Фото: СЦКК ЛНР

В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинская армия при обстреле Луганска 12 мая применила две крылатые ракеты Storm Shadow в связке с американской ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD.

Украина обстреляла Луганск ракетами Storm Shadow Фото: СЦКК ЛНР

“По уточнённой информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела города Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow”, – сообщили в телеграм-канале ведомства, добавив, что британские ракеты были использованы в связке с американской ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD.

Напомним, Киев нанес удар по Луганску 12 мая во время празднования Дня Республики. В результате обстрела ранения получили шестеро подростков и депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Позже стало известно, что утром 13 мая в Луганске снова прогремел мощный взрыв. Предположительно, произошел он в поселке Юбилейный.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал этот обстрел “очередной попыткой киевского террористического режима запугать мирных граждан” и попросил всех жителей сохранять спокойствие.

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