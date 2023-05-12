Врио главы ЛНР Пасечник назвал обстрел Луганска ВСУ очередной попыткой запугать мирных жителей

В Луганске прогремели взрывы. Фото: скриншот видео

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник прокомментировал обстрел Луганска со стороны Вооруженных сил Украины, назвав происходящее очередной попыткой Киева запугать мирных граждан.

Пасечник напомнил, что в пятницу, 12 мая, в ЛНР отмечали День Республики.

«Обстрел города в праздник – очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан», - написал врио главы ЛНР в своем Telegram-канале.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется, на месте взрывов работают оперативные службы. Врио главы республики также попросил всех жителей сохранять спокойствие.

Напомним, в пятницу, 12 мая 2023 года, в Луганске прогремели взрывы, вызванные обстрелом со стороны украинской армии. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, при атаке на город ВСУ применили ракеты, дальность полета которых достигает 150 километров.

Позже в социальных сетях появилось несколько видео последствий взрывов с разных ракурсов. На них видно, как высокий столб черного дыма поднимается над Ленинским районом города.