Марочко заявил, что ВСУ вновь ударили по Луганску ракетами Storm Shadow

ВСУ днем ранее нанесли удар крылатыми ракетами по Луганску Фото: СЦКК ЛНР

Украинская армия утром 13 мая нанесла ракетный удар по Луганску. Удар пришелся по району поселка Юбилейный в Артемовском районе столицы ЛНР. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко сообщил, что, по предварительным данным, этот обстрел также, как и днем ранее, произведен ракетами Storm Shadow.

“Меньше чем за сутки украинские националисты нанесли второй удар по столице республики. Сегодня утром случился прилет в районе поселка Юбилейный (Артемовский район Луганска). На месте уже работают службы”, – сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник у себя в телеграм-канале.

Напомним, днем ранее ВСУ во время празднования Дня Республики в Луганске нанесли ракетный удар двумя крылатыми ракетами Storm Shadow (англо-французского производства) в связке с ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD. В результате обстрела ранения получили шестеро подростков и депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

Также врио главы ЛНР сообщил, что состояние пятерых детей удовлетворительное, а у шестого пострадавшего перелом одной кости стопы, который он получил в результате падения после взрыва. Он отметил, что подростков в ближайшее время повторно осмотрят врачи из Московской области.