Сенатор Лантратова сообщила о двух госпитализированных из-за обстрела Луганска со стороны ВСУ

ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по ЛНР Фото: СЦКК ЛНР

Сенатор от Луганской Народной Республики Дарья Лантратова сообщила, что в результате обстрела со стороны ВСУ 13 мая двум жителям поселка Юбилейный на окраине республики потребовалась госпитализация.

“Второй удар по Луганску - меньше, чем за сутки. Сегодня утром ракеты прилетели в поселок Юбилейный Артемовского района города. Есть пострадавшие, в том числе - и среди гражданских. Предварительно, два человека госпитализированы”, – сообщила Лантратова в своем телеграм-канале. По ее словам, военные сообщают о том, что этот удар был нанесен британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

Напомним, ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также сообщил, что, по предварительным данным, этот обстрел также был произведен ракетами Storm Shadow, как и днем ранее.

12 мая во время празднования Дня Республики в столице ЛНР украинская армия нанесла удар двумя крылатыми ракетами Storm Shadow в связке с американской ракетой противодействия ПВО по административным зданиям в Луганске. В результате обстрела ранения получили шестеро подростков и депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.