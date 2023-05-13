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НовостиОбщество13 мая 2023 10:06

Названа возможная причина крушения вертолета в Брянской области

Причиной падения вертолета в Брянской области, предположительно, стал пожар в двигателе
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Названа возможная причина крушения вертолета в Брянской области

Названа возможная причина крушения вертолета в Брянской области

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В Брянской области разбился вертолет. Причиной ЧП стал пожар на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Вертолет рухнул в городе Клинцы. По предварительным данным, причиной послужил пожар двигателя", - сообщил собеседник агентства. Принадлежность вертолета и информация о пострадавших устанавливается.

Сутками ранее, в пятницу, 12 мая, в Джанкойском районе Крыма разбился вертолет Ми-28. Он проводил плановый учебно-тренировочный полёт. К сожалению, оба летчика, находившихся на борту, погибли. Благодаря тому, что вертолёт совершал полёт без боекомплекта, разрушений на земле удалось избежать.

Кроме того, 12 мая стало известно о крушении еще одного российского вертолёта МИ-2 в Приморском крае. Падение пришлось на линию электропередач. На момент происшествия о судьбе пилота информации не было, на его поиски вышли спасатели.