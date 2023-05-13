Rainews24: Зеленский прилетел в Рим на встречу с властями Италии и папой Римским

Зеленский прилетел в Рим для встречи с властями Италии и папой Римским Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Рим на встречу с властями Италии. Телеканал Rainews24 также сообщил, что позже Зеленский планирует встретиться и с папой Римским Франциском.

Президент Украины приземлился в аэропорту “Чампино”, где его встретил глава МИД Италии Антонио Таяни. Ожидается, что Зеленский отправится на переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, а после встретится с премьером Джорджей Мелони.

Издание la Repubblica сообщает, что Зеленский может остаться в Риме на ночь и утром улететь в Берлин.

Для обеспечения безопасности в ходе визита Зеленского полиция Италии организовала бесполетную зону в центре столицы и привлекла около 1000 агентов правоохранительных органов.

Напомним, Папа Римский Франциск говорил, что Североатлантический альянс мог сыграть негативную роль в обострении украинского кризиса, а к реакции Кремля, вероятно, “привел лай НАТО у дверей России.”

Также Папа Римский призывал Зеленского прислушаться к голосу прагматизма и сесть за стол переговоров с Россией.