Глава СК Бастрыкин: госкорпорации при выполнении оборонзаказа допускают коррупцию и воровство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторые российские корпорации при выполнении обязательств по государственному оборонному заказу допускают коррупцию и воровство. Об этом заявил председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

"Довольно много мошеннических схем используется и в сфере оборонной промышленности, в том числе. В такое непростое для нашей страны время, выполняя государственный оборонный заказ, наши корпорации допускают факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда", — уточнил Бастрыкин на форуме в Санкт-Петербурге.

Глава следственного комитета не назвал корпорации, которые были уличены в коррупции и воровстве.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин назвал мужчин, которые меняют пол только по документам для того, чтобы не идти в армию, мошенниками. По его словам, следственный комитет будет адаптироваться к новым реалиям.