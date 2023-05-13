Появилось видео падения вертолета в Клинцах

13 мая в Брянской области разбился вертолет Фото: кадр видео очевидцев

Жители города Клинцы опубликовали кадры падения вертолета, о котором ранее сообщили в экстренных службах. На видео, опубликованном в телеграм-канале “Подслушано Клинцы”, видно летящий вертолет и вспышку, после которой показывается место падения воздушного судна недалеко от жилых домов.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы ранее сообщило, что в Брянской области 13 мая потерпел крушение вертолет. По предварительной информации причиной крушения стало возгорание двигателя.

В экстренных службах отметили, что на данный момент принадлежность вертолета не установлена и выясняется информация о пострадавших. На место для выяснения обстоятельств происшествия уже отправились сотрудники оперативных служб.

Напомним, днем ранее при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. По предварительным данным Минобороны, трагедия, унесшая жизни двух летчиков, произошла из-за отказа техники.