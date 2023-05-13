Самолет Су-34 разбился в Брянской области

Су-34 - российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Фото: Михаил ФРОЛОВ

Истребитель Су-34 разбился в Брянской области недалеко от границы с Украиной.

“Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается”, – сообщили агентству ТАСС в экстренных службах, добавив, что обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее в Брянской области в городе в результате падения вертолета Ми-8 в городе Клинцы погибли два человека.

Губернатор Брянской области Андрей Бардуков сообщил, что, по предварительным данным, жертв среди жителей города нет.

Днем ранее при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. По предварительным данным Минобороны, трагедия произошла из-за отказа техники. Также в ведомстве уточнили, что машина была без боекомплекта, а на земле разрушений и пострадавших нет.