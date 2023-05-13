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НовостиПроисшествия13 мая 2023 11:26

Два человека погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Брянской области

По предварительной информации, жертв среди жителей города нет
Сергей ЧИКОВ
В результате падения вертолета в Брянской области погибло два человека Фото: кадр из видео очевидцев

В результате падения вертолета в Брянской области погибло два человека Фото: кадр из видео очевидцев

В результате падения вертолета Ми-8 в городе Клинцы Брянской области погибли два человека. Об этом сообщили агентству ТАСС в экстренных службах.

Губернатор Брянской области Андрей Бардуков сообщил, что, по предварительным данным, жертв среди жителей города нет.

Напомним, в Брянской области 13 мая потерпел крушение вертолет. По предварительной информации, причиной крушения стало возгорание двигателя.

Очевидцы происшествия опубликовали кадры падения вертолета. На опубликованных кадрах видно, что вертолет упал недалеко от жилых домов.

Сотрудники оперативных служб продолжают выяснение обстоятельств происшествия. Кстати, днем ранее, 12 мая, в Джанкойском районе Крыма разбился вертолет Ми-28. По данным оперативных служб, он проводил учебно-тренировочный полёт. Разрушений на земле не было.