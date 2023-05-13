Newsweek: российские подводные лодки несут серьезную угрозу странам НАТО

Российские АПЛ являются критической угрозой для НАТО Фото: Анна САДОВНИКОВА

Издание Newsweek назвало подводные лодки ВМФ России критической угрозой для НАТО и стран Запада.

“Противолодочные возможности НАТО “атрофировались” после окончания холодной войны и по мере того, как внимание было отвлечено на другие темы”, – пишут авторы статьи.

По их мнению, в США признают грозную силу подводных лодок России и вместе с союзниками изо всех сил пытаются догнать Москву в гонке вооружений. Авторы считают, что, если исключить ядерное оружие, российский подводный флот является самой большой угрозой для североатлантического военного альянса.

Напомним, профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсон заявлял, что новейшие российские подлодки являются “критическим вызовом” для Вашингтона. По его словам, в силе подводного флота Россия превосходит все остальные страны, и является самым большим вызовом, с которым сталкиваются США.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин спустил на воду новую атомную подлодку с неуязвимыми ракетами «Булава», которые могут стартовать не только из-под воды, но даже из-подо льда.

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