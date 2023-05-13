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НовостиВ мире13 мая 2023 13:19

Newsweek: российские подводные лодки несут серьезную угрозу странам НАТО

Противолодочные возможности альянса "атрофировались" после окончания холодной войны
Сергей ЧИКОВ
Российские АПЛ являются критической угрозой для НАТО

Российские АПЛ являются критической угрозой для НАТО

Фото: Анна САДОВНИКОВА

Издание Newsweek назвало подводные лодки ВМФ России критической угрозой для НАТО и стран Запада.

“Противолодочные возможности НАТО “атрофировались” после окончания холодной войны и по мере того, как внимание было отвлечено на другие темы”, – пишут авторы статьи.

По их мнению, в США признают грозную силу подводных лодок России и вместе с союзниками изо всех сил пытаются догнать Москву в гонке вооружений. Авторы считают, что, если исключить ядерное оружие, российский подводный флот является самой большой угрозой для североатлантического военного альянса.

Напомним, профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсон заявлял, что новейшие российские подлодки являются “критическим вызовом” для Вашингтона. По его словам, в силе подводного флота Россия превосходит все остальные страны, и является самым большим вызовом, с которым сталкиваются США.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин спустил на воду новую атомную подлодку с неуязвимыми ракетами «Булава», которые могут стартовать не только из-под воды, но даже из-подо льда.

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