Foreign Policy: НАТО хочет подать сигнал России военными учениями "Весенний шторм" в Эстонии

Предстоящими учениями "Весенний шторм" НАТО хотят послать сигнал России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Foreign Policy заявило, что предстоящие военные учения военного блока НАТО под названием “Весенний шторм” будут сигналом России и демонстрацией силы альянса.

“Маневры, в которых примут участие 14 тысяч военнослужащих из 11 стран, должны продемонстрировать силу блока. Они должны испытать на прочность союзные войска”, – пишут авторы статьи.

Также в статье отмечено, что альянс смог “стряхнуть пыль и вернуться к старой работе” по коллективной обороне в стиле холодной войны благодаря конфликту на Украине. Но, как считают авторы, этого оказалось недостаточно и некоторые страны альянса до сих пор волнуются за свою безопасность.

Издание Newsweek недавно отметило, что возможности НАТО в противолодочной борьбе также “атрофировались” со времен холодной войны, что сделало подводный флот России самой большой угрозой для военного альянса, за исключением ядерного оружия.

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