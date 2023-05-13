Советник Пушилина Гагин заявил об активизации украинских военных по линии боевого соприкосновения Фото: REUTERS

Войска киевского режима, собранные для попытки контрнаступления, активизировались по всей линии боевого соприкосновения и пытаются найти слабые места в обороне армии России. Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Стоит констатировать серьезную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения. Активизировались в воздухе и в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно», - говорит Гагин.

Агентство ТАСС связалось с несколькими военнослужащими на разных участках фронта, которые подтвердили эту информацию - ВСУ действительно начали действовать активнее. Участились также и обстрелы ДНР, Луганской Народной Республики. Основными целями неонацистов становятся жилые кварталы населённых пунктов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 13 мая 2023 года за полчаса ВСУ выпустили по жилым кварталам Донецка 30 снарядов натовского калибра, поставленных Киеву с Запада.

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