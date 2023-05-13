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НовостиПроисшествия13 мая 2023 14:22

ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов калибра НАТО 13 мая

Также утром Киев обстрелял один из районов Донецка из РСЗО “Град”
Сергей ЧИКОВ
ВСУ за пол часа выпустили по Донецку 30 артиллерийских снарядов НАТО

ВСУ за пол часа выпустили по Донецку 30 артиллерийских снарядов НАТО

Фото: REUTERS

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что при обстреле Донецка 13 мая украинская армия за полчаса выпустила 30 снарядов калибром 155 миллиметров.

Также с утра ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка со стороны населенного пункта Нетайлово из РСЗО "Град" – всего зафиксировано 10 “прилетов” реактивных снарядов. В результате одного из “прилетов” был поврежден газопровод, а еще один удар пришелся по многоэтажному жилому дому.

Напомним, в представительстве ЛНР в СЦКК ранее сообщили, что украинская армия обстреляла Луганск 12 мая во время празднования в городе Дня Республики. Позже они уточнили, что удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow в связке с американской ракетой противодействия ПВО.

В Минобороны России сообщили, что авиация ВКС России сбила самолеты, запустившие эти ракеты по столице ЛНР, а также напомнили, что пуск крылатых ракет по Луганску был осуществлен вопреки обещаниям Лондона, что Storm Shadow не будет применяться для ударов по гражданской инфраструктуре.

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