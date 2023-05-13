ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов калибра НАТО 13 мая

ВСУ за пол часа выпустили по Донецку 30 артиллерийских снарядов НАТО Фото: REUTERS

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что при обстреле Донецка 13 мая украинская армия за полчаса выпустила 30 снарядов калибром 155 миллиметров.

Также с утра ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка со стороны населенного пункта Нетайлово из РСЗО "Град" – всего зафиксировано 10 “прилетов” реактивных снарядов. В результате одного из “прилетов” был поврежден газопровод, а еще один удар пришелся по многоэтажному жилому дому.

Напомним, в представительстве ЛНР в СЦКК ранее сообщили, что украинская армия обстреляла Луганск 12 мая во время празднования в городе Дня Республики. Позже они уточнили, что удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow в связке с американской ракетой противодействия ПВО.

В Минобороны России сообщили, что авиация ВКС России сбила самолеты, запустившие эти ракеты по столице ЛНР, а также напомнили, что пуск крылатых ракет по Луганску был осуществлен вопреки обещаниям Лондона, что Storm Shadow не будет применяться для ударов по гражданской инфраструктуре.

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