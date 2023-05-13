Командир спецназа «Ахмат» заявил об активизации ВСУ только на нескольких участках линии соприкосновения Фото: Александр КОЦ

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о том, что ВСУ активизировались только на нескольких участках линии соприкосновения. Например, в подконтрольной второму армейскому корпусу зоне ситуация стабильная и «абсолютно подконтрольная». Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определенных участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка», - заявил Алаудинов.

По словам командира «Ахмата», на направлении, которым занят спецназ, ситуация также полностью подконтрольна. Зона ответственности корпуса протягивается от Соледара в Донецкой до Кременной в Луганской Народной Республике.

Ранее KP.RU сообщил о том, что советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил об активизации ВСУ по всей линии соприкосновения, в попытках найти слабые зоны в обороне российской армии.

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