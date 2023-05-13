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НовостиПолитика13 мая 2023 19:41

Командир спецназа «Ахмат» заявил об активизации ВСУ только на нескольких участках линии соприкосновения

На подконтрольном 2-му армейскому корпусу участке ситуация «абсолютно подконтрольная»
Сергей КУДРИН
Командир спецназа «Ахмат» заявил об активизации ВСУ только на нескольких участках линии соприкосновения

Командир спецназа «Ахмат» заявил об активизации ВСУ только на нескольких участках линии соприкосновения

Фото: Александр КОЦ

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о том, что ВСУ активизировались только на нескольких участках линии соприкосновения. Например, в подконтрольной второму армейскому корпусу зоне ситуация стабильная и «абсолютно подконтрольная». Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определенных участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка», - заявил Алаудинов.

По словам командира «Ахмата», на направлении, которым занят спецназ, ситуация также полностью подконтрольна. Зона ответственности корпуса протягивается от Соледара в Донецкой до Кременной в Луганской Народной Республике.

Ранее KP.RU сообщил о том, что советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил об активизации ВСУ по всей линии соприкосновения, в попытках найти слабые зоны в обороне российской армии.

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