Депутат Госдумы Шеремет предложил разорвать дипломатические отношения с Лондоном Фото: Александр ГЛУЗ

Предложение разорвать дипломатические отношения с Великобританией поступило от депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, из-за того что украинские неонацисты применили при обстреле ВСУ Луганска британскими ракетами Storm Shadow. Об этом он заявил в беседе с агентством РИА Новости.

«Британия, став участником конфликта на Украине, поставляя туда большие партии оружия, открыто демонстрирует свои агрессивные планы в отношении России и фактически является нашим врагом», - заявил Шеремет.

По словам депутата, необходимо отвечать на агрессию. Шеремет призвал разорвать дипотношения с Лондоном, изгнать британских послов и закрыть их представительства. Все активы Великобритании, которые есть на территории России, депутат призывает конфисковать и направить на восстановление инфраструктуры в Донбассе, пострадавшей от разрывов британских ракет.

Также Шеремет призвал срочно демилитаризовать западные границы Украины, в частности польские, чтобы оборвать поставки европейского вооружения киевскому режиму.

Ранее KP.RU сообщил о том, что пресс-служба Министерства обороны Великобритании подтвердила передачу Киеву ракет повышенной дальности Storm Shadow, которыми затем был нанесён удар по Луганску.