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НовостиПолитика14 мая 2023 11:11

"Актер и клоун! Не знает, как себя вести": Зеленский оконфузился на встрече с Папой Римским в Ватикане

Зеленского высмеяли в Европе после конфуза на приеме у Папы Римского
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Зеленского высмеяли в Европе после конфуза на приеме у Папы Римского

Зеленского высмеяли в Европе после конфуза на приеме у Папы Римского

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский оконфузился на встрече с папой Римским Франциском во время встречи в Ватикане. Об этом пишет газета Exxpress.

Читатели издания обратили внимание, что Зеленский нарушил несколько правил этикета. Например, он не пропустил главу католической церкви, когда входил в его кабинет.

После этого, когда понтифик стоял, глава Украины уже сел в кресло и не поднялся в момент рукопожатия с одним из советников папы, отмечает издание.

Также многих возмутил тот факт, что Зеленский на встрече был в обычном черном свитере, а не в костюме.

Ранее пользователи Twitter выразили недовольство визитом президента Украины Владимира Зеленского в Рим. Также Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, Киев не нуждается в чьем-либо посредничестве для урегулирования конфликта в стране.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.