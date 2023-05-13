Пользователи Twitter осудили поездку Зеленского в Италию

Пользователи Twitter осудили поездку Зеленского на встречу с итальянским президентом Фото: REUTERS

В Twitter пользователи выразили недовольство визитом президента Украины Владимира Зеленского в Рим. Там он планирует встретиться с итальянскими властями.

"Очередная зарубежная поездка?" - интересовался пользователь.

Некоторые задались вопросом, почему итальянское правительство так подобострастно вынуждено помогать Киеву.

Другие же посчитали, что Владимир Зеленский приехал в Италию, чтобы попросить очередной пакет военной помощи.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Рим на встречу с властями Италии. Кроме того, по информации телеканала Rainews24, Зеленский планирует встретиться и с папой Римским Франциском.

Ранее папа Римский Франциск обращался к Зеленскому с призывом прислушаться к голосу прагматизма и сесть за стол переговоров с Россией. Папа считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик.

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