Пользователи Twitter подвергли критике выступление Зеленского в Ахене Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после его визита в Германию. В своем твите он написал об «укреплении связей» с Европой и «росте давления» на Россию.

В комментариях ему написали, что «после сегодняшнего оскорбительного выступления в Ахене с тобой все кончено. Конец. Капут. Финито. Ты и понятия не имеешь, какую линию сегодня пересек. Не имеешь понятия».

Пользователи убеждали Зеленского задуматься и проверить макро- и микроэкономические показатели всех его так называемых «союзников и спонсоров». Также комментаторы отметили, что Зеленский продлевает страдания украинского народа.

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по межнациональным отношениям. Кроме того, в графике российского лидера значатся совещание с правительством и постоянными членами Совета безопасности РФ.

Глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов рассказал, что после уничтожения авиацией России нескольких подразделений ВСУ в Снигиревке Херсонской области украинские военные боятся располагаться там на постоянной основе.

США следует беспокоиться из-за укрепляющихся отношений между Россией и Ираном, сообщило издание 19FortyFive.

В статье указали, что Вашингтон и его союзники должны срочно «предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси». Авторы предрекают, что в противном случае «национальным интересам Америки будет нанесен дополнительный урон».

После обработки почти 100% бюллетеней на президентских выборах в Турции лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 49,36%. Его соперник, кандидат от объединённой оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 44,92%, кандидат от правого «Альянса «АТА» (ататюркистов) Синан Оган – 5,29%.

Тем временем в интервью Радио «Комсомольская правда» востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.