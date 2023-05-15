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НовостиОбщество15 мая 2023 5:25

В Госдуме предложили упростить получение субсидий на ЖКУ

Сейчас, по мнению депутатов, порядок получения льгот очень трудоемкий
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В Госдуме предложили упростить получение субсидий на ЖКУ

В Госдуме предложили упростить получение субсидий на ЖКУ

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ предложили рекомендации, с помощью которых можно упростить получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Пахомов.

"Нашей ключевой совместной с правительством задачей является сделать так, чтобы люди могли получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг очень просто и быстро", - приводят слова из документа "Известия".

На данный момент процесс получения льгот на оплату ЖКУ очень трудоемкий и затратный по времени. После рассмотрения рекомендация гражданам нужно будет заполнить лишь одно заявление для получения льготы. Помимо этого, в Думе предлагают и ввести новые критерии для получения субсидии.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев. Самовыгул планируют приравнять к выбрасыванию животных на улицу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова зампреда думского комитета по промышленности и торговле Александра Спиридонова.